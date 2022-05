Una persona è stata uccisa in un attacco armato compiuto in una chiesa presbiteriana di Laguna Woods, in California (Di lunedì 16 maggio 2022) Domenica c’è stato un attacco armato in una chiesa presbiteriana di Laguna Woods, un comune Californiano di circa 16mila abitanti: una persona è stata uccisa e cinque sono state ferite (quattro sono in gravi condizioni). L’attacco è stato compiuto poco Leggi su ilpost (Di lunedì 16 maggio 2022) Domenica c’è stato unin unadi, un comuneno di circa 16mila abitanti: unae cinque sono state ferite (quattro sono in gravi condizioni). L’è statopoco

Advertising

ElisaDospina : #Mika parla 7 lingue, canta e conduce. Quando il talento di incarna in una persona #esc2022 - CarloCalenda : Aggiungerei che la persona in questione è anche una vostra inossidabile alleata a livello nazionale. Giusto per far… - _Nico_Piro_ : Infine c'è anche un motivo personale se ho scritto 'Maledetti Pacifisti', oggi più che mai ci manca la voce coraggi… - Dicia16M : @Carla16186529 Intendo una persona con il ??. Si avverte un forte legame spirituale al di fuori del cattolicesimo c… - GuidoCrosetto : @mimmomolinari Può darmi del lei, il voi è eccessivo. Non è morale ma banale approccio razionale. Che vale per tutt… -