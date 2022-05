Tutta la verità e i falsi miti sulla masturbazione (Di lunedì 16 maggio 2022) C'è un mese dedicato alla masturbazione ed è questo: maggio. Un'iniziativa nata per sensibilizzarci sull'importanza dell'autoerotismo che no, non è affatto solo piacere sessuale. È un mondo, in cui giocano un ruolo importante anzitutto l'affermazione e la cura di se stessi. In una parola: benessere. Il motivo è che, tanto per cominciare, masturbarsi abbassa i livelli di cortisone e quindi ci fa sentire meno stressati, ed è uno strumento molto importante per conoscerci meglio. «Le ragioni per cui ci si masturba sono diverse», spiega il dottor Roberto Bernorio, Specialista in Ginecologia, Psicoterapeuta e Sessuologo clinico, Socio fondatore e segretario della Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata. «Anzitutto lo si fa perché si ha voglia di sperimentare una forma di piacere in modo autonomo: la masturbazione è affermazione della ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 16 maggio 2022) C'è un mese dedicato allaed è questo: maggio. Un'iniziativa nata per sensibilizzarci sull'importanza dell'autoerotismo che no, non è affatto solo piacere sessuale. È un mondo, in cui giocano un ruolo importante anzitutto l'affermazione e la cura di se stessi. In una parola: benessere. Il motivo è che, tanto per cominciare, masturbarsi abbassa i livelli di cortisone e quindi ci fa sentire meno stressati, ed è uno strumento molto importante per conoscerci meglio. «Le ragioni per cui ci si masturba sono diverse», spiega il dottor Roberto Bernorio, Specialista in Ginecologia, Psicoterapeuta e Sessuologo clinico, Socio fondatore e segretario della Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata. «Anzitutto lo si fa perché si ha voglia di sperimentare una forma di piacere in modo autonomo: laè affermazione della ...

CoccoInterista : @atta1908 Io ho comprato il biglietto per la partita tre settimane fa. In tutta la verità non ho voglia di spendere… - hakittemurt : @caleee12 In verita non ha detto cosi, lui ha detto che se poteva scegliere una partita da rigiocare era l’andata c… - lnter____ : @youhatemario Si Mario concordo su tutto, la verità è che a noi ci rode il culo che lo vincerà una squadra come ros… - MariaDellaMoni6 : e continuano a farlo, per far arrivare la verità alla popolazione, uno di questi è il Prof. VANNI FRAJESE, a cui va… - expandaX : Tutta la verità sull’ego spirituale e come superarlo —> -