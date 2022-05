Tentato omicidio a Roma: litiga in strada con l’amica, sale in auto e la travolge (Di lunedì 16 maggio 2022) Furibonda lite nella giornata di ieri nella zona del Quarticciolo a Roma dove due donne si sono affrontate in strada in una furibonda lite. Prima a parole, poi con le mani, fino a quando una delle due contendenti non ha pensato bene di salire in auto e di investire la rivale. Investita con l’auto al Quarticciolo dopo la lite Il tutto è successo nella mattinata di ieri, domenica 15 maggio 2022. Protagoniste della vicenda due donne, una di 35 anni e una di 40. Tra le due, intorno alle 8.00, è scoppiato per cause ancora in fase di accertamento una violenta discussione. Poi la più grande ha finto di andarsene e invece è salita in auto e ha premuto il piede sull’acceleratore travolgendo la 35enne. Donna in Ospedale in prognosi riservata La donna, a causa delle ferite riportate, è stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 maggio 2022) Furibonda lite nella giornata di ieri nella zona del Quarticciolo adove due donne si sono affrontate inin una furibonda lite. Prima a parole, poi con le mani, fino a quando una delle due contendenti non ha pensato bene di salire ine di investire la rivale. Investita con l’al Quarticciolo dopo la lite Il tutto è successo nella mattinata di ieri, domenica 15 maggio 2022. Protagoniste della vicenda due donne, una di 35 anni e una di 40. Tra le due, intorno alle 8.00, è scoppiato per cause ancora in fase di accertamento una violenta discussione. Poi la più grande ha finto di andarsene e invece è salita ine ha premuto il piede sull’acceleratorendo la 35enne. Donna in Ospedale in prognosi riservata La donna, a causa delle ferite riportate, è stata ...

