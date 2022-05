Sticchi Damiani risponde a Binaghi | “Il paragone va fatto con Monza 2022”

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 maggio 2022) “Sono rimasto molto perplesso, sia sull’affluenza che sul riferimento al denaro pubblico”. Anche Angelo, presidente dell’Aci, ha replicato al numero uno della Federtennisdopo le sue dichiarazioni sull’utilizzo di soldi derivanti da fondi pubblici da parte del Gp d’Italia di Formula 1 a. “Non capisco. Abbiamo avuto due anni pessimi con il Covid, e quest’anno, il, ci sta ripagando dei sacrifici fatti. Tutti gli autodromi sono sold-out, non è unomogeneo quellodacon cui sono amico da molti anni e non polemizzo. Con il venduto diabbiamo già superato di gran lunga il 2019 che non resta un termine di. Il ...