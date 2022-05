Sos Mareamico | ex caserma abbandonata a rischio crollo

(Di lunedì 16 maggio 2022) Agrigento – Da annisegnala ildiche può riguardare l’exdella Guardia di Finanza di Punta bianca nell’agrigentino.“Ora il Demanio, proprietario dell’edificio, avverte che c’è un imminente pericolo e chiede al Comune di Agrigento di impedire l’accesso nell’area, mediante efficaci sistemi di interdizione per avvertire la collettività del pericolo e di mettere in sicurezza l’ex”, afferma una nota dell’associazione ambientalista. “A parere nostro il Comune invece dovrebbe immediatamente acquisire questo importante immobile storico, che rappresenta il punto di riferimento dell’istituenda riserva naturale di Punta Bianca – prosegue -. Quindi effettuare i lavori di restauro conservativo dell’ex, al fine di adibirla a museo ...

