Sconcerti | all’Inter è mancato Conte | ha perso punti che con lui non sarebbero stati persi 

Corriere della Sera

di MarioCome con il Barone, il Milan di oggi gioca bene ma non ha un vero cannoniere. Per i ... Decidono 7 punti, quelli in più del Milan, quelli in meno dell'rispetto a un anno fa. Si ...Commenta per primo Subito dopo la finale Perisic ha detto cose importanti sulla sua situazione. E' immalinconito dai tempi dell'sul suo rinnovo: 'Un giocatore della mia importanza - ha detto - non si porta a scadenza'. Il principio è solido, non ne conosco però la profondità. ... Sconcerti, l'analisi: il Milan di Pioli ricorda Liedholm, all'Inter manca solo Conte