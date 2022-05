Sanificazione e disinfezione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 16 maggio 2022) La pulizia è qualcosa che ci fa stare bene, ma è importante farla anche in casa. La pandemia ci ha nuovamente insegnato quanto sia importante lavarsi spesso le mani, igienizzare gli ambienti e poi usare dei prodotti che non sono solo profumati, ma che hanno un’azione antibatterica e virucida. Tra gli interventi che oggi sono comuni ritroviamo . In realtà questi sono dei termini che negli interventi professionali di pulizia sono ben noti, ma solo da qualche anno, cioè dopo che c’è stata la pandemia, abbiamo notato che essi sono diventati molto comuni. Perfino le persone che comuni, nelle proprie case private, oggi richiedono tali interventi. Naturalmente vediamo che ci sono dei soggetti che ne hanno maggiormente bisogno. Per esempio le attività commerciali e pubbliche sono quelle che hanno maggiormente bisogno di avere a che fare con interventi di alta pulizia. Per aiutare ad avere una ...