Sampdoria salva, diventa una festa con le leggende allo stadio. Applausi e giro di campo, poi il 'funerale' del Genoa (Di lunedì 16 maggio 2022) Il sostegno delle vecchie glorie blucerchiate avrebbe dovuto essere il valore aggiunto per centrare la salvezza, che però è arrivata... Leggi su calciomercato (Di lunedì 16 maggio 2022) Il sostegno delle vecchie glorie blucerchiate avrebbe dovuto essere il valore aggiunto per centrare la salvezza, che però è arrivata...

Advertising

sportface2016 : +++Il #Genoa retrocede in #SerieB con una giornata d'anticipo, #Sampdoria matematicamente salva+++ - capuanogio : #Sampdoria aritmeticamente salva nello stesso giorno della retrocessione del #Genoa - Alepigna_ : @farted94 Impossibile per molti fattori: 1) Sampdoria salva 2) L'Inter ruba 3) L'inter è più forte 4) Il maestro Gi… - MCampa90 : Alla fine il posticipo del lunedì ha finito con il favorire la Sampdoria, che ha fatto cacare per tutto il campiona… - andrebazzi : La Sampdoria si salva con la sconfitta del Cagliari, che contemporaneamente fa retrocedere il Genoa Lo Spezia si… -