Sabrina Ferilli lo svela adesso, quel retroscena del passato spiazza (Di lunedì 16 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sabrina Ferilli lo svela solo adesso, la notissima attrice parla del suo passato e di quel retroscena che forse nessuno conosceva ancora. Non smette mai di sorprendere la grandissima attrice romana, il suo successo continuo senza nessuna ombra sotto tutti i punti vista, eppure proprio questo pomeriggio ha trovato il modo di lasciare senza parole Leggi su youmovies (Di lunedì 16 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.losolo, la notissima attrice parla del suoe diche forse nessuno conosceva ancora. Non smette mai di sorprendere la grandissima attrice romana, il suo successo continuo senza nessuna ombra sotto tutti i punti vista, eppure proprio questo pomeriggio ha trovato il modo di lasciare senza parole

Advertising

trash_italiano : Che poi tra poco finisce #Eurovision, ma noi resteremo qui almeno una settimana a cercare di capire il motivo dell’… - AmiciUfficiale : SORPRESA! In una Finale speciale come questa non poteva mancare il saluto di un'amica speciale: Sabrina Ferilli! ??… - altrogiornorai1 : Sabrina Ferilli ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay )… - Ubaldo48644252 : RT @Laura_Ganna: Valerio e Sabrina Ferilli nello stesso programma!!!! ADORO troppo!!!! @Valerio_Scanu @serenabortone @altrogiornorai1 #Oggi… - giuliaacasula : RT @ChiaraBotrugno_: Prof @UgoliniLorenzo , io me la ricordo benissimo Sabrina Ferilli che diceva :”Beato chi so fa’ er sofà”. È grave ? La… -