MotoGP, Massimo Rivola: “Rinnoveremo sicuramente il contratto di Aleix Espargarò, a Le Mans non ha fatto una sbavatura” (Di lunedì 16 maggio 2022) Avvio di stagione da urlo per l’Aprilia nel Mondiale MotoGP 2022, grazie ad un Aleix Espargarò che ha già collezionato una vittoria e soprattutto quattro podi (gli ultimi tre consecutivi) nelle prime sette gare dell’anno. Il 32enne nativo di Granollers, anche grazie al terzo posto di ieri a Le Mans nel GP di Francia, occupa la piazza d’onore in classifica generale a soli 4 punti dal leader Fabio Quartararo. “Con Aleix Rinnoveremo sicuramente il contratto. E’ una grandissima soddisfazione vedere un pilota che è cresciuto così tanto con noi e vedere quanto sia consapevole oggi dei suoi mezzi. Oggi ha corso tutta la gara con Quartararo alle sue spalle davanti al pubblico di casa di Fabio. Non ha fatto una sbavatura“, così ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 maggio 2022) Avvio di stagione da urlo per l’Aprilia nel Mondiale2022, grazie ad unche ha già collezionato una vittoria e soprattutto quattro podi (gli ultimi tre consecutivi) nelle prime sette gare dell’anno. Il 32enne nativo di Granollers, anche grazie al terzo posto di ieri a Lenel GP di Francia, occupa la piazza d’onore in classifica generale a soli 4 punti dal leader Fabio Quartararo. “Conil. E’ una grandissima soddisfazione vedere un pilota che è cresciuto così tanto con noi e vedere quanto sia consapevole oggi dei suoi mezzi. Oggi ha corso tutta la gara con Quartararo alle sue spalle davanti al pubblico di casa di Fabio. Non hauna“, così ...

