Meteo lunedì | estate piena | con alta pressione africana e picchi di 30°C

(Di lunedì 16 maggio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. La nuova settimana trascorrerà come sta finendo quella in corso, per la presenza dell’anticiclone supportato da correnti subtropicali che manterrà anche condizioni di prevalente stabilità. Anzi, il contributo nord africano vedrà una ulteriore intensificazione e, oltre a determinare tempo ancora tutto sommato stabile, causerà un ulteriore aumento delle temperature, destinate a superare diffusamente ientro martedì. L’incremento termico riguarderà un po’ tutta Italia, ma le zone più calde saranno la Val Padana, le aree interne delle regioni centrali tirreniche, della Sardegna, della Puglia e della Basilicata. Qui le massime potranno toccare punte di 32/33°C nei primi giorni della settimana, ben oltre le medie della metà di maggio.LUNEDI’ 16 MAGGIO. Giornata inizialmente stabile e in ...