Mauro: "Campionato più scarso degli ultimi 10 anni'' (Di lunedì 16 maggio 2022) Mauro: "Campionato entusiasmante per l'incertezza, ma per valore tecnico è il peggiore degli ultimi 10 anni" Massimo Mauro, ex calciatore del Napoli, ha commentato sul sito de La Repubblica, l'andamento del Campionato di Serie A: “Il Campionato più scarso degli ultimi 10 anni. -afferma Mauro - Giocare partite così importanti è difficile. Secondo me è servito l’intervallo a Pioli e giocatori per capire che nonostante la difficoltà della partita, in cui un errore sarebbe costato carissimo, era necessario dribblare, fare un passaggio, dare profondità al gioco. Nel primo tempo non lo ha fatto, poi abbiamo visto una squadra che merita di stare in testa. Quando Leao ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 16 maggio 2022): "entusiasmante per l'incertezza, ma per valore tecnico è il peggiore10" Massimo, ex calciatore del Napoli, ha commentato sul sito de La Repubblica, l'andamento deldi Serie A: “Ilpiù10. -afferma- Giocare partite così importanti è difficile. Secondo me è servito l’intervallo a Pioli e giocatori per capire che nonostante la difficoltà della partita, in cui un errore sarebbe costato carissimo, era necessario dribblare, fare un passaggio, dare profondità al gioco. Nel primo tempo non lo ha fatto, poi abbiamo visto una squadra che merita di stare in testa. Quando Leao ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Massimo Mauro: “Il campionato più scarso degli ultimi 10 anni” - zazoomblog : Massimo Mauro: “Il campionato peggiore degli ultimi dieci anni” - #Massimo #Mauro: #campionato #peggiore - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Mauro: 'Campionato entusiasmante per l'incertezza, ma per valore tecnico è il peggiore degli ultimi 10 an… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Mauro: 'Campionato entusiasmante per l'incertezza, ma per valore tecnico è il peggiore degli ultimi 10 an… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Mauro: 'Campionato entusiasmante per l'incertezza, ma per valore tecnico è il peggiore degli ultimi 10 an… -