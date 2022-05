Manca poco al GF Vip 7: chi affiancherà Signorini in studio? Clamorose indiscrezioni (Di lunedì 16 maggio 2022) La settima edizione del Grande Fratello Vip si avvicina: chi saranno gli opinionisti della nuova stagione? Sembra che Signorini voglia qualcuno in particolare. Il Grande Fratello Vip è finito da poco e già è in programma la settima edizione che, salvo improvvisi colpi di scena dell’ultimo minuto, avrà inizio Lunedì 19 Settembre. Questa sesta ed ultima edizione ha avuto come protagonisti 37 concorrenti che -chi più chi meno- hanno convissuto per ben 183 giorni nella casa del GFvip, dal 13 Settembre 2021 al 14 Marzo 2022. A vincere il montepremi da 100mila euro è stata Jessica Hailé Selassié. Lo studio Mediaset è sempre pronto come lo è il conduttore, Alfonso Signorini, che torna sul palco del GFVip per la quarta volta come presentatore. Per la quarta edizione del 2020, infatti, Ilary Blasi aveva deciso ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 16 maggio 2022) La settima edizione del Grande Fratello Vip si avvicina: chi saranno gli opinionisti della nuova stagione? Sembra chevoglia qualcuno in particolare. Il Grande Fratello Vip è finito dae già è in programma la settima edizione che, salvo improvvisi colpi di scena dell’ultimo minuto, avrà inizio Lunedì 19 Settembre. Questa sesta ed ultima edizione ha avuto come protagonisti 37 concorrenti che -chi più chi meno- hanno convissuto per ben 183 giorni nella casa del GFvip, dal 13 Settembre 2021 al 14 Marzo 2022. A vincere il montepremi da 100mila euro è stata Jessica Hailé Selassié. LoMediaset è sempre pronto come lo è il conduttore, Alfonso, che torna sul palco del GFVip per la quarta volta come presentatore. Per la quarta edizione del 2020, infatti, Ilary Blasi aveva deciso ...

