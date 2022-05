Malattia di krabbe o leucodistrofia a cellule globose | sintomi | cause e cura

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 16 maggio 2022) Tra le patologie genetiche, ladiè propriamente una graveneurodegenerativa che interessa il sistema nervoso centrale e periferico. È una condizione che generalmente si manifesta entro i primi cinque mesi con una sintomatologia inizialmente lieve che tende poi a peggiorare, ma che può presentarsi anche in bambini più grandi e in età adulta con una prognosi generalmente migliore e un decorso più lieve). Ladicausa deficit intellettivo, sordità, cecità, paralisi e il decesso del bambino entro i primi due anni. Attualmente non esistono cure per questa condizione e le strade percorribili sono quelle di terapie di supporto, come il trapianto distaminali provenienti dal cordone ombelicale o il trapianto del midollo spinale che può