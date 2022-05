Luna rossa 2022 | eclissi totale nella notte tra il 15 e il 16 maggio | come vederla

(Di lunedì 16 maggio 2022) Non succedeva da tre anni. Sveglia puntata alle 3,30 del 16per vedere lo spettacolo vero e proprio che inizierà verso le 4,30

Esso deriva dal fatto che in quel momento l'atmosfera terrestre sta indirizzando verso lala porzionedello spettro elettromagnetico". E' bene notare. aggiunge, che "quella che per noi ...È tornata dopo 3 anni la Superluna. Si tratta di un'eclissi totale che avviene quando lapiena si trova al perigeo, il punto della sua orbita più vicino alla Terra. Il colore così caratteristico di questo fenomeno si deve al ...Esso deriva dal fatto che in quel momento l’atmosfera terrestre sta indirizzando verso la Luna la porzione rossa dello spettro elettromagnetico”.È tornata dopo 3 anni la Superluna rossa. Si tratta di un'eclissi totale che avviene quando la luna piena si trova al perigeo, il punto della sua orbita più vicino alla Terra. Il colore così ...