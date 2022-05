Inter, Dumfries vale il triplo ma Darmian non delude mai: Inzaghi al riparo da scossoni di mercato (Di lunedì 16 maggio 2022) “In un mondo di Perisic e Dumfries io son Matteo Darmian” Potrebbe cantare così, un po' come fanno i Pinguini Tattici Nu... Leggi su calciomercato (Di lunedì 16 maggio 2022) “In un mondo di Perisic eio son Matteo” Potrebbe cantare così, un po' come fanno i Pinguini Tattici Nu...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Cagliari-Inter moviola Corriere dello Sport: 'Doveri bravo ma Dumfries-braccio è da rigore' - Inter : ?? | PANCHINA 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 19 Correa, 22 Vid… - cmdotcom : #Inter, #Dumfries vale il triplo ma #Darmian non delude mai: #Inzaghi al riparo da scossoni di mercato… - rapanui061 : @tribsportblog Per capire chi era Pasinato bisogna rivedersi il suo gol contro il Perugia in Inter vs Perugia 3 a 1… - ikaros990 : @Frontieradestr1 @_ElPrincipe22 @GuarroPas Ma perché scusa: Skriniar, Bastoni, Brozo, Lautaro non sono stati presi… -