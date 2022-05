Insigne | tregua definitiva con De Laurentiis? Il gesto del capitano

(Di lunedì 16 maggio 2022) Ieri Lorenzoha dato l’ultimo saluto ai suoi tifosi, nell’emozionante cornice di un Maradona che si è stretto attorno al suoper l’ultima volta. Manca ancora una giornata alla fine del campionato (in trasferta contro lo Spezia, date e orari ancora da definire), ma ormai il Napoli ha ottenuto la certezza matematica del terzo posto. FOTO: Getty – NapoliPer questo motivo, come già raccontato nei giorni scorsi, mercoledìdovrebbe tenere una festa d’addio con oltre 200 invitati. Come riporta La Repubblica, tra questi ci sarà anche Aurelio De, con cui certo non sono mancate frizioni e incomprensioni ma con cui, almeno alla fine di questa meravigliosa avventura, sembra esserci stata una

Advertising

SportdelSud : ???? Lorenzo #Insigne senza rancore: il gesto del capitano nei confronti di #DeLaurentiis. - susydigennaro : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Insigne-ADL, tregua tra le parti: il capitano lo ha invitato alla sua festa d'addio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Insigne-ADL, tregua tra le parti: il capitano lo ha invitato alla sua festa d'addio - CalcioNapoli24 : - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Insigne-ADL, tregua tra le parti: il capitano lo ha invitato alla sua festa d'addio -

AreaNapoli.it

Attenti, amici milanisti: noi non vi diamo. E al vostro minimo cedimento, alla minima ... Due reti nel primo tempo (su rigore e Politano) e, quando gli uomini di Gasperini riducono le ...ha fatto da spettatore in campo, Raspadori ha avuto poco tempo ma non è da lui che si ... forse la nostra flotta da piccolo cabotaggio potrebbe conoscere una qualche, che naturalmente ... Insigne-De Laurentiis, tregua tra le parti: bel gesto di Lorenzo verso il presidente COme riporta La Repubblica, sembra sia stata sancita una tregua tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l'attaccante azzurro Lorenzo Insigne: "Non è un mistero che la bandiera azzurra s ...Lorenzo Insigne non sembra avere rancore nei confronti di Aurelio De Laurentiis lo dimostra anche una sua decisione.