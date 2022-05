(Di lunedì 16 maggio 2022) Sono un tifoso interista e confesso di non essermi disperato mercoledì scorso quando a Roma, allo Stadio Olimpico, alla finale di Coppa Italia, l’Inter di Simone Inzaghi è riuscita ad acciuffare la... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Il Foglio

È la sequenza iniziale, l'ingresso ad un racconto, perché a stravolgere le pagine ...e acerbo, riuscì a combattere presto contro le fragilità e pressioni sociali, il debutto in ...È la sequenza iniziale, l'ingresso ad un racconto, perché a stravolgere le pagine ...e acerbo, riuscì a combattere presto contro le fragilità e pressioni sociali, il debutto in ... Imprevedibile e imperfetto: com’era bello il calcio senza Var Lode alle decisioni dell’arbitro. Lo sport assomiglia così tanto alla nostra vita: togliergli incertezze, errori e sbavature, e perché no, anche qualche ingiustizia, dà solo l’illusione di uno ...Leggi su Sky TG24 l'articolo (Im)Perfetti Criminali, Roberta Bruzzone e Alessio Maria Federici raccontano il film ...