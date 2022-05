Ilona Staller fa una proposta “indecente” a Putin su Instagram | “Mi offro per una notte di sesso | in cambio della pace”

(Di lunedì 16 maggio 2022)ha da poco terminato l’avventura da naufraga all’Isola dei famosi ed è già tornata sui social a postare i suoi selfie. Tra uno scatto e l’altro, però, l’ex pornostar ne ha approfittato per lanciare, a modo suo, un messaggio didiretto a: “Il mio messaggio dicontro la guerra e per il presidente russo #. Miper unadi, inper Ucraina, per il popolo russo!”. Laaggiunge al post anche una serie di hashtag a tema, sperando, così, di avere più possibilità per arrivare al diretto interessato: #peace, #love, #nowar, #amore #amoretrapopoli Visualizza questo post su ...

Elena45865041 : RT @BarbonElle: Voi preoccupati, io già pregusto la chaotic energy di un'intervista che vede insieme Baru e Ilona Staller #jeru - SilviaSiza56 : RT @teamciambelloni: e quando Baru chiederà a Ilona Staller se dopo il cavallo vuole provare il toro maremmano #jeru - HomburgAle : Io al discorso jeru non penso proprio... mi cringio solo preventivamente per quello che Ilona Staller potrebbe dire… - filocariello : RT @BarbonElle: Voi preoccupati, io già pregusto la chaotic energy di un'intervista che vede insieme Baru e Ilona Staller #jeru - MaryC_Zi : RT @BarbonElle: Voi preoccupati, io già pregusto la chaotic energy di un'intervista che vede insieme Baru e Ilona Staller #jeru -

Da www.leggo.it cicciolina 3 Cicciolina si offre a Putin per una notte si sesso in cambio della pace. Si è appena conclusa la sua esperienza a L'Isola dei Famosi 2022 ma ora Ilona Staller torna a far discutere. Nelle scorse ore l'ex porno star ha postato un messaggio di pace nella sua bacheca ...