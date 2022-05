Il sito della Polizia messo offline da un attacco hacker russo (Di lunedì 16 maggio 2022) Sembra una sorta di vendetta cybernetica quella in atto in questo momento ai danni del sito istituzionale della Polizia di Stato, messo offline dai gruppi hacker russi Killnet e Legion: oggi in un’intervista al Corriere della Sera le autorità italiane hanno rivendicato i loro sforzi per bloccare gli attacchi al sistema di televoto dell’Eurovision, e da circa le 2 di questa notte il portale online della Polizia è sottoposto a un attacco Ddos che lo ha reso inaccessibile. Secondo quanto riporta Giornalettismo la rivendicazione è stata fatta sulle chat Telegram di Legion e di Killnet, che la stessa Polizia postale italiana ha detto di monitorare costantemente. “Secondo i media stranieri – si legge – ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Sembra una sorta di vendetta cybernetica quella in atto in questo momento ai danni delistituzionaledi Stato,dai gruppirussi Killnet e Legion: oggi in un’intervista al CorriereSera le autorità italiane hanno rivendicato i loro sforzi per bloccare gli attacchi al sistema di televoto dell’Eurovision, e da circa le 2 di questa notte il portale onlineè sottoposto a unDdos che lo ha reso inaccessibile. Secondo quanto riporta Giornalettismo la rivendicazione è stata fatta sulle chat Telegram di Legion e di Killnet, che la stessapostale italiana ha detto di monitorare costantemente. “Secondo i media stranieri – si legge – ...

