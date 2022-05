"Il mio spogliarello per la Roma?". Sabrina Ferilli, il retroscena: "Ecco cosa non sapete..." (Di lunedì 16 maggio 2022) "Ho rinunciato a quella quiete delle persone normali e poi probabilmente anche il fatto di non avere figli è stato una scelta": Sabrina Ferilli, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1, ha parlato della sua carriera e delle rinunce cui è stata costretta per arrivare al punto in cui è adesso. Proprio di recente, tra l'altro, ha ricevuto il Premio David Speciale. A tal proposito ha detto: "Sono stata contenta; io ho interpretato donne anche molto complesse. Dalidà, per esempio, è stato uno dei ruoli più faticosi". Parlando di donne e lavoro, poi, l'attrice Romana ha aggiunto: "Riuscire a farci rispettare è più difficile per noi rispetto a un uomo. Inoltre, è uno strano mestiere, è difficile avere delle caratteristiche che vanno bene. Nei provini può succedere di tutto, ma non ho mai pensato che senza questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) "Ho rinunciato a quella quiete delle persone normali e poi probabilmente anche il fatto di non avere figli è stato una scelta":, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1, ha parlato della sua carriera e delle rinunce cui è stata costretta per arrivare al punto in cui è adesso. Proprio di recente, tra l'altro, ha ricevuto il Premio David Speciale. A tal proposito ha detto: "Sono stata contenta; io ho interpretato donne anche molto complesse. Dalidà, per esempio, è stato uno dei ruoli più faticosi". Parlando di donne e lavoro, poi, l'attricena ha aggiunto: "Riuscire a farci rispettare è più difficile per noi rispetto a un uomo. Inoltre, è uno strano mestiere, è difficile avere delle caratteristiche che vanno bene. Nei provini può succedere di tutto, ma non ho mai pensato che senza questo ...

