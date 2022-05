I gioielli trasformabili dei reali | da Elisabetta a Lady D

Leggi su amica

(Di lunedì 16 maggio 2022) La collezione didiDiana è sempre stata tra le più eleganti, costose e desiderate di Buckingham Palace. Oltre ad uno stile riconoscibile in fatto di moda, la Principessa del Galles dimostrò un’altrettanta vocazione anche in fatto di jewels. Vere e proprie opere d’arte di altissima gioielleria, invidiate e copiate da tutto il mondo. Che la reale si divertiva a “riciclare” con sapienza, trasformandole in base alle occasioni. Tiare che sono diventate collane, ciondoli tramutati in spille. Un dettaglio di stile notato da pochi, capace però di fare la differenza. Molto più di una collana Nonostante non se ne parli molto, non è così raro che pezzi di gioielleria vengano trasformati o indossati in altri modi.Diana, precursora anche in questo caso, era solita farlo molto spesso. Indipendentemente dal tipo di gioiello. ...