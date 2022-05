Highlights e gol Milan-Atalanta 2-0: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di lunedì 16 maggio 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Milan-Atalanta 2-0, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022. E’ la madre di tutte le partite, i rossoneri devono far punti per tenere il destino nelle proprie mani e i nerazzurri vogliono vincere per l’Europa League. Nel secondo tempo Leao e Theo Hernandez firmano la vittoria che potrebbe valere lo scudetto. Di seguito le immagini salienti. I diritti degli Highlights sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn, ecco i rispettivi canali Youtube per non farvi perdere nulla. CANALE YOUTUBE LEGA Serie A CANALE YOUTUBE DAZN LE PAGELLE COMBINAZIONI SCUDETTO SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Ilcon glie i gol di2-0, match valido per la trentasettesima giornata di. E’ la madre di tutte le partite, i rossoneri devono far punti per tenere il destino nelle proprie mani e i nerazzurri vogliono vincere per l’Europa League. Nel secondo tempo Leao e Theo Hernandez firmano la vittoria che potrebbe valere lo scudetto. Di seguito le immagini salienti. I diritti deglisono in esclusiva della Lega diA e di Dazn, ecco i rispettivi canali Youtube per non farvi perdere nulla. CANALE YOUTUBE LEGAA CANALE YOUTUBE DAZN LE PAGELLE COMBINAZIONI SCUDETTO SportFace.

