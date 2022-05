Furto ai danni di Salerno Pulita, rubati catalizzatori delle marmitte (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Furto a Salerno Pulita. Domenica mattina gli operatori addetti allo spazzamento si sono accorti che diversi porter Piaggio/Iveco, utilizzati per recarsi nelle zone assegnate alle varie squadre, all’atto dell’accensione erano insolitamente molto rumorosi. E’ stato accertato che le marmitte di 14 porter erano privi del catalizzatore. Salerno Pulita ha provveduto a sporgere denuncia e questa mattina agenti della polizia scientifica hanno effettuato i rilievi, nel frattempo è partita la richiesta di acquisizione delle immagini alla ditta che si occupa della videosorveglianza. I porter erano parcheggiati nell’area retrostante il capannone della sede di via Tiberio Claudo Felice e il Furto, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti. Domenica mattina gli operatori addetti allo spazzamento si sono accorti che diversi porter Piaggio/Iveco, utilizzati per recarsi nelle zone assegnate alle varie squadre, all’atto dell’accensione erano insolitamente molto rumorosi. E’ stato accertato che ledi 14 porter erano privi del catalizzatore.ha provveduto a sporgere denuncia e questa mattina agenti della polizia scientifica hanno effettuato i rilievi, nel frattempo è partita la richiesta di acquisizioneimmagini alla ditta che si occupa della videosorveglianza. I porter erano parcheggiati nell’area retrostante il capannone della sede di via Tiberio Claudo Felice e il, ...

