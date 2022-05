Entrate tributarie e contributive, MEF: nel I trimestre crescita di 19 miliardi (+11,9%) (Di lunedì 16 maggio 2022) (Teleborsa) – Le Entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-marzo 2022 evidenziano nel complesso una crescita di 18.987 milioni di euro (+11,9%) rispetto all’analogo periodo del 2021. Il dato tiene conto della variazione positiva delle Entrate tributarie del 15,4% (+15.471 milioni di euro) e della crescita, in termini di cassa, delle Entrate contributive del 5,9% (+3.516 milioni di euro). L’importo delle Entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra il dato già diffuso con la nota del 5 maggio scorso. È quanto comunicato dal Ministero di Economia e Finanze in una nota. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 16 maggio 2022) (Teleborsa) – Lenel periodo gennaio-marzo 2022 evidenziano nel complesso unadi 18.987 milioni di euro (+11,9%) rispetto all’analogo periodo del 2021. Il dato tiene conto della variazione positiva delledel 15,4% (+15.471 milioni di euro) e della, in termini di cassa, delledel 5,9% (+3.516 milioni di euro). L’importo dellecomprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra il dato già diffuso con la nota del 5 maggio scorso. È quanto comunicato dal Ministero di Economia e Finanze in una nota. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si ...

