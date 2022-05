Eclissi di Luna | ecco le immagini della Superluna rossa

(Di lunedì 16 maggio 2022) Questa notte in molti non hanno voluto mancare all'appuntamento con la Super, ossia con l’totale che avviene quando lapiena si trova nel puntosua orbita più vicino alla...

È tornata dopo 3 anni la Superluna rossa. Si tratta di un'totale che avviene quando lapiena si trova al perigeo, il punto della sua orbita più vicino alla Terra. Il colore così caratteristico di questo fenomeno si deve al fatto che in quel ......che raggiungerà il picco sopra l'Oceano Pacifico e la totalità sarà visibile negli Stati Uniti occidentali, nell'Asia orientale e in Australia. La fase di totalità, ovvero quando lasi è ...Nella notte tra oggi e domani, non solo la Luna si troverà in perigeo ma la Terra si troverà perfettamente allineata tra il Sole e la Luna. Il culmine… Leggi ...L’eclissi avviene quando la Luna raggiunge il punto della sua orbita nel quale si trova perfettamente allineata fra il Sole e la Terra, in modo da nascondersi dalla luce del Sole dentro l’ombra della ...