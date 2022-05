Diretta Juventus-Lazio 0-0 | Cataldi colpisce la travesra con un potente destro da fuori

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE Juventus-Lazio, 37^ giornata di Serie A: la diretta testuale del match - Mediagol : LIVE Juventus-Lazio, 37^ giornata di Serie A: la diretta testuale del match - zazoomblog : Diretta Juventus-Lazio alle 20:45 formazioni ufficiali: Jovane al posto di Immobile Allegri super offensivo -… - PlanetofLearni1 : #SerieA 2022 #JuveLazio | Juventus vs Lazio/ diretta streaming - GTSOCCERLive1 : Serie A 2022 #JuveLazio | Juventus - Lazio/ diretta streaming -

Tuttosport

Ora all'Allianz Stadium la sfida tra Juve e Lazio (su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky ... Allenatore: Italiano Il tabellino di Juve - Lazio 0 - 0 LIVE(4 - 2 - 3 - 1) : Perin; ...Juve - Lazio, le formazioni ufficiali(4 - 2 - 3 - 1): Perin; Cuadrado, Bonucci, Chiellini,... Latv di Juve - Lazio, fischio d'inizio fissato per le 20:45, sarà trasmessa da Dazn ... Diretta Juve-Lazio ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Sarri, invece, rimpiazza Immobile con Jovane Cabral, mentre in cabina di regia si affida a Cataldi. Segui Juve-Lazio in diretta Juventus (4-2-3-1): Perin; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; ...Dal prepartita alle celebrazioni dopo il fischio finale, l'addio del capitano nella serata finale davanti al proprio pubblico ...