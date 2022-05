Covid, le news. Bollettino: 13.668 casi e 102 decessi. Tasso di positività al 13%. LIVE (Di lunedì 16 maggio 2022) In aumento ricoveri ordinari (+99) e terapie intensive (+6). Processati 104.793 tamponi. Da oggi cade l'obbligo l'obbligo di mascherina negli aeroporti e a bordo di un volo, tenendo conto degli ultimi sviluppi della pandemia e della conseguente revoca delle restrizioni in un numero crescente di Paesi europei. Nel nostro Paese e in Germania resta l'obbligo di indossarla per chi arriva e per chi parte Leggi su tg24.sky (Di lunedì 16 maggio 2022) In aumento ricoveri ordinari (+99) e terapie intensive (+6). Processati 104.793 tamponi. Da oggi cade l'obbligo l'obbligo di mascherina negli aeroporti e a bordo di un volo, tenendo conto degli ultimi sviluppi della pandemia e della conseguente revoca delle restrizioni in un numero crescente di Paesi europei. Nel nostro Paese e in Germania resta l'obbligo di indossarla per chi arriva e per chi parte

