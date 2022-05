Conte a caccia di consenso, sui rifiuti di Roma vuole incenerire Gualtieri (Di lunedì 16 maggio 2022) Depotenziare Gualtieri. Stralciare dai poteri speciali concessi al sindaco di Roma la norma del decreto Aiuti che lo nomina a tutti gli effetti commissario ai rifiuti. Vorrebbe dire sbarrare la strada al termovalorizzatore. Spegnere l'inceneritore prima ancora che il progetto prenda una forma compiuta. Nel frattempo la campagna «denigratoria» continuerà. Ma dire che «il mostro disperderà fumi inquinanti», «rilascerà scorie pericolose», e aggiungere che «mai vorrei far respirare quell'aria a mio figlio», non è sufficiente. L'escalation delle parole non basta: Giuseppe Conte vuole passare ai fatti. Il piano dell'ex avvocato del popolo prevede altre trappole, granelli di sabbia nell'ingranaggio parlamentare. A partire da un emendamento ad hoc per cancellare quella norma che consente al sindaco di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) Depotenziare. Stralciare dai poteri speciali concessi al sindaco dila norma del decreto Aiuti che lo nomina a tutti gli effetti commissario ai. Vorrebbe dire sbarrare la strada al termovalorizzatore. Spegnere l'inceneritore prima ancora che il progetto prenda una forma compiuta. Nel frattempo la campagna «denigratoria» continuerà. Ma dire che «il mostro disperderà fumi inquinanti», «rilascerà scorie pericolose», e aggiungere che «mai vorrei far respirare quell'aria a mio figlio», non è sufficiente. L'escalation delle parole non basta: Giuseppepassare ai fatti. Il piano dell'ex avvocato del popolo prevede altre trappole, granelli di sabbia nell'ingranaggio parlamentare. A partire da un emendamento ad hoc per cancellare quella norma che consente al sindaco di ...

tempoweb : #Conte a caccia di consenso, sui #rifiuti di #Roma vuole incenerire #Gualtieri #termovalorizzatore #m5s #dlaiuti… - VittorioXlater : @Selfini2 Uno che caccia Conte e permette l'arrivo di Draghi al suo posto meriterebbe solo per questo statue dorate… - gigi_mori65 : @Apndp Boh sarà un tw in caccia di polemica ma direi che è uscito proprio male. A meno che lei non sappia con prove… - fabrizio19651 : Il problema sono quelli che pensano di andare a caccia di voti. #Salvini #Conte - fdemasi71 : @DavideAiello85 @matteorenzi Con tutto rispetto per voi, per Renzi, per tutti... Ma avete dimostrato di essere tali… -