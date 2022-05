Chiara Appendino assolta in appello nel processo Ream a Torino: cade l’accusa di falso. L’ex sindaca in lacrime dopo la sentenza (Di lunedì 16 maggio 2022) La Corte di appello di Torino ha assolto L’ex sindaca Chiara Appendino dalle accuse mosse nell’ambito del processo Ream. La pronuncia del giudice riguarda anche il suo capo di gabinetto Paolo Giordana e l’assessore al Bilancio Sergio Rolando. In primo grado Appendino era stata condannata a 6 mesi di reclusione per una ipotesi di falso. La Procura generale aveva chiesto di riformulare la pena per Appendino e Rolando a 9 mesi. Appendino, che ha accolto la sentenza in lacrime, è stata sindaca fino a ottobre scorso e ora è dirigente del Movimento 5 Stelle. “Sono state lacrime liberatorie. Ma anche lacrime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) La Corte didiha assoltodalle accuse mosse nell’ambito del. La pronuncia del giudice riguarda anche il suo capo di gabinetto Paolo Giordana e l’assessore al Bilancio Sergio Rolando. In primo gradoera stata condannata a 6 mesi di reclusione per una ipotesi di. La Procura generale aveva chiesto di riformulare la pena pere Rolando a 9 mesi., che ha accolto lain, è statafino a ottobre scorso e ora è dirigente del Movimento 5 Stelle. “Sono stateliberatorie. Ma anche...

