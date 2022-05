Balcani | Fico | ' processo allargamento strategico per Ue'

(Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - Con il presidente dell'Assemblea nazionale bulgara Nikola Minchev "abbiamo parlato deioccidentali. L'Italia reputa assolutamentel'deioccidentali all'interno dell'Ue, soprattutto in un periodo così difficile e particolare questo punto diventa molto importante e i processi vanno accelerati. E' un puntoper tutta l'Ue". Così il presidente della Camera Roberto, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con Minchev.

Liberoquotidiano.it

