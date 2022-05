Avellino, Kanouté: “L’epilogo della stagione non è stato quello sognato e sperato” (Di lunedì 16 maggio 2022) L'ex attaccante del Palermo commenta così il suo ritorno dall'infortunio e l'epilogo amaro dell'Avellino ai playoff di Serie C Leggi su mediagol (Di lunedì 16 maggio 2022) L'ex attaccante del Palermo commenta così il suo ritorno dall'infortunio e l'epilogo amaro dell'ai playoff di Serie C

Avellino, Kanoute si è operato: le ultime sull'attaccante Avellino . Mamadou Kanoute si è sottoposto a un intevento chirurgico al menisco del ginocchio destro . A rendere nota l'operazione è stato l'attaccante dell' Avellino sul profilo ufficiale Instagram. 'Erano tre mesi. Solo grazie agli antidolorifici e alle terapie ho stretto i denti per dare il mio apporto alla squadra. - ha spiegato la punta biancoverde ... Avellino, porte girevoli: le ultime di mercato tra campo e panchina Ci può essere l'idea del prestito per Claudiu Micovschi e Vincenzo Plescia , legati all'Avellino fino al 2024. Le certezze nella ripartenza potrebbero essere Riccardo Maniero , Mamadou Kanoute , ... . Mamadou Kanoute si è sottoposto a un intevento chirurgico al menisco del ginocchio destro . A rendere nota l'operazione è stato l'attaccante dell'sul profilo ufficiale Instagram. 'Erano tre mesi. Solo grazie agli antidolorifici e alle terapie ho stretto i denti per dare il mio apporto alla squadra. - ha spiegato la punta biancoverde ...Ci può essere l'idea del prestito per Claudiu Micovschi e Vincenzo Plescia , legati all'fino al 2024. Le certezze nella ripartenza potrebbero essere Riccardo Maniero , Mamadou Kanoute , ...