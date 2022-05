Arbitri, Bergonzi: “Doveri il migliore della giornata, Aureliano il peggiore. Le coppie arbitro-var devono essere sempre le stesse” (Di lunedì 16 maggio 2022) Arbitri Bergonzi – A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A. Sull’episodio tra Kalulu e Pessina in Milan-Atalanta non è intervenuto il Var. Come mai? “Quello è fallo per me, per la dinamica. Pessina era spalle alla porta, ha preso un colpo da dietro, ed è caduto in quel modo. Il Var è giusto che non intervenga, dato che era un’interpretazione lasciata al terreno di gioco. L’anno prossimo dovranno pensare di fare le coppie di arbitro e Var che siano affiatati, in modo lo stesso arbitro sia sempre con lo stesso Var e sappia come sono le sue valutazioni”. Sul gol di Skriniar con la mano “Sapeva che c’era qualcosa che non andava. Sul terreno di ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 16 maggio 2022)– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro, exdi Serie A. Sull’episodio tra Kalulu e Pessina in Milan-Atalanta non è intervenuto il Var. Come mai? “Quello è fallo per me, per la dinamica. Pessina era spalle alla porta, ha preso un colpo da dietro, ed è caduto in quel modo. Il Var è giusto che non intervenga, dato che era un’interpretazione lasciata al terreno di gioco. L’anno prossimo dovranno pensare di fare ledie Var che siano affiatati, in modo lo stessosiacon lo stesso Var e sappia come sono le sue valutazioni”. Sul gol di Skriniar con la mano “Sapeva che c’era qualcosa che non andava. Sul terreno di ...

