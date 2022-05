Amici 21, il tenero gesto di Carola Puddu dopo la vittoria di Luigi Strangis (Di lunedì 16 maggio 2022) Innamorata (purtroppo non ricambiata) di Luigi Strangis, il cantante che ieri sera ha vinto la ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Carola Puddu abbracciandolo prima di lasciare la scuola perché eliminata già diverse settimane fa, gli aveva sussurrato queste parole: “Vinci”. E così effettivamente è stato: Luigi ha vinto Amici 21 e poco dopo, sul suo profilo Instagram, la ballerina ha pubblicato tra le storie il frame di quell’abbraccio con quella esortazione – “vinci” – detta tra le lacrime. Un gesto tenerissimo che non è passato inosservato e che conferma quanto dichiarato da Carola Puddu in merito ai suoi sentimenti per Luigi Strangis. “Credo che ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 16 maggio 2022) Innamorata (purtroppo non ricambiata) di, il cantante che ieri sera ha vinto la ventiduesima edizione didi Maria De Filippi,abbracciandolo prima di lasciare la scuola perché eliminata già diverse settimane fa, gli aveva sussurrato queste parole: “Vinci”. E così effettivamente è stato:ha vinto21 e poco, sul suo profilo Instagram, la ballerina ha pubblicato tra le storie il frame di quell’abbraccio con quella esortazione – “vinci” – detta tra le lacrime. Untenerissimo che non è passato inosservato e che conferma quanto dichiarato dain merito ai suoi sentimenti per. “Credo che ...

