Al mercato è tempo di lumache: provale, saporite, al pomodoro (Di lunedì 16 maggio 2022) Bergamo. Sono le lumache il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. La maggior parte arriva dall’est Europa, il livello qualitativo è buono e i prezzi rientrano nella media del periodo. La richiesta è crescente e, negli ultimi anni, è andata via via intensificandosi. Forse non tutti lo sanno, ma le lumache vantano varie proprietà per la salute e il benessere dell’organismo. Innanzitutto, sono ricche di proteine e sali minerali (soprattutto calcio, magnesio, ferro e rame), ma contengono anche vitamine B12 e C. Inoltre, la loro carne è povera di grassi saturi ed è molto basso anche il contenuto di carboidrati. Secondo alcune ricerche, poi, sono una buona fonte di acidi grassi polinsaturi, utili a contrastare il colesterolo cattivo (Ldl). In cucina, una volta cotte, risultano tenere e delicate. Sono estremamente ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 16 maggio 2022) Bergamo. Sono leil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. La maggior parte arriva dall’est Europa, il livello qualitativo è buono e i prezzi rientrano nella media del periodo. La richiesta è crescente e, negli ultimi anni, è andata via via intensificandosi. Forse non tutti lo sanno, ma levantano varie proprietà per la salute e il benessere dell’organismo. Innanzitutto, sono ricche di proteine e sali minerali (soprattutto calcio, magnesio, ferro e rame), ma contengono anche vitamine B12 e C. Inoltre, la loro carne è povera di grassi saturi ed è molto basso anche il contenuto di carboidrati. Secondo alcune ricerche, poi, sono una buona fonte di acidi grassi polinsaturi, utili a contrastare il colesterolo cattivo (Ldl). In cucina, una volta cotte, risultano tenere e delicate. Sono estremamente ...

Advertising

BruschiGiamma : @ilciccio67 @MatthijsPog @RMCsport Perdonami, ma lo da per fatto ad ogni finestra di calcio mercato a far tempo da… - robyjuve_motley : RT @vaneck_eu: Investire nel mercato immobiliare? Scegli un ETF economico da VanEck. Reddito e diversificazione. Asset che possono durare n… - Lelle_1509 : @Gino_1926 Penso che ogni allenatore ha bisogno di tempo, e nella situazione in cui si è trovato il Napoli quest'an… - IlPetrolier3 : @Lleida21 Ma stiamo comunque parlando di Correa per la maggior parte del tempo e Sanchez che vale lo stesso discors… - omeprazolo_ : RT @AndreaInterNews: E il dramma (leggi 'mercato estivo') deve ancora iniziare. Speriamo la festa scudetto rossonera inizi oggi, perché cos… -