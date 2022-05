Un Posto al Sole Anticipazioni 16 maggio 2022: Lara ha in pugno Roberto (Di domenica 15 maggio 2022) Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 16 maggio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Lara ha ormai il coltello dalla parte del manico. Roberto dovrà presto trovare una soluzione per non perdere la chance che si è aperta con Marina. Leggi su comingsoon (Di domenica 15 maggio 2022) Vediamo ledi Unaldel 16. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3,ha ormai il coltello dalla parte del manico.dovrà presto trovare una soluzione per non perdere la chance che si è aperta con Marina.

