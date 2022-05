Ultime Notizie Roma del 15-05-2022 ore 10:10 (Di domenica 15 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Ferrigno Biagio covid ieri contagi hanno registrato un calo in Italia così come i decessi il bollettino del Ministero della Salute riportato Infatti 36042 nuovi casi e 91 morti un trend decisamente positivo anche se l’ultimo report dell’istituto superiore di sanità sull’andamento dell’epidemia evidente una percentuale di reinfezione in aumento nell’ultima settimana da 5 % a 5,8 nelle Ultime 24 ore anche le ospedalizzazioni il tasso di positività il rapporto tra tampone nuovi positivi per il ministro Roberto Speranza Siamo ancora dietro una battaglia Abbiamo però gli strumenti dice È una nuova capacità di rispondere a questa fase Non facile che abbiamo dovuto insieme affrontare intanto nel nostro paese bisognerà continuare indossare le mascherine sui voli aerei perché l’ordinanza anti ... Leggi su romadailynews (Di domenica 15 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Ferrigno Biagio covid ieri contagi hanno registrato un calo in Italia così come i decessi il bollettino del Ministero della Salute riportato Infatti 36042 nuovi casi e 91 morti un trend decisamente positivo anche se l’ultimo report dell’istituto superiore di sanità sull’andamento dell’epidemia evidente una percentuale di reinfezione in aumento nell’ultima settimana da 5 % a 5,8 nelle24 ore anche le ospedalizzazioni il tasso di positività il rapporto tra tampone nuovi positivi per il ministro Roberto Speranza Siamo ancora dietro una battaglia Abbiamo però gli strumenti dice È una nuova capacità di rispondere a questa fase Non facile che abbiamo dovuto insieme affrontare intanto nel nostro paese bisognerà continuare indossare le mascherine sui voli aerei perché l’ordinanza anti ...

