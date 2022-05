Ucraina | la denuncia di Kiev | «I russi hanno usato bombe al fosforo ad Azovstal»

(Di domenica 15 maggio 2022) Nell’81esimo giorno di guerra in, l’esercito dinuovi attacchiall’acciaieria, a Mariupol. Nel frattempo, il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato a Berlino per il vertice Nato, dove discuterà di «un’azione sostenuta per affrontare l’aggressione» dellaa. 9.30 – «Iincendiarie o alad» «Ieri gli occupantiper la prima voltaincendiarie o alcontro i difensori di Mariupol». A dirlo è il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko. «Gli stessi occupanti affermano che sono stati usati ...

... e invitiamo tutti i partner a unire i nostri sforzi per garantire sostegno all'nel soddisfare i suoi bisogni umanitari e finanziari immediati e affinché l'ricostruisca il suo futuro. ...Con il protrarsi della guerra in, aumenta la tensione e non è un caso che l'Alleanza ... ancora ladi Antonio Pili , ex sindaco di Villaputzu nonché primario della prima divisione di ...Sul New York Times, l'editorialista Thomas Friedman riflette sulla politica Usa nella guerra tra Russia e Ucraina e scrive: "Aiutare gli ucraini a combattere finchè hanno la volontà e aiutarli a negoz ...Anche Matteo Renzi ha un libro in uscita con cui denuncia il processo di mostrificazione che ha ... peraltro protagonista delle fetide manovre trumpiane anti Biden proprio in Ucraina. A proposito di ...