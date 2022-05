Spari al supermercato in diretta social: 10 morti, arrestato suprematista Payton Gendron (Di domenica 15 maggio 2022) Ha indossato la tuta mimetica e il giubbotto antiproiettili, ha imbracciato un fucile semiautomatico e ha avviato la diretta social, poi è arrivato in un supermercato aprendo il fuoco sui presenti uccidendone dieci. Un diciottenne ha compiuto una... Leggi su europa.today (Di domenica 15 maggio 2022) Ha indossato la tuta mimetica e il giubbotto antiproiettili, ha imbracciato un fucile semiautomatico e ha avviato la, poi è arrivato in unaprendo il fuoco sui presenti uccidendone dieci. Un diciottenne ha compiuto una...

