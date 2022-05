Scherma | magica Italia del fioretto | oro | argento e bronzo in Coppa del Mondo

(Di domenica 15 maggio 2022) L’Italdel commissario tecnico Stefano Cerioni cala il tris nella giornata decisiva delle prove del Grand Prix maschile e femminile a Incheon, in Corea e conquista il podio con Tommaso Marini, Alessio Foconi e Alice Volpi. Tommaso Marini – foto Bizzi Team Giornata da ricordare per Tommaso Marini, che conferma il suo momento magico e vince per la prima volta in carriera un GP Fie, che rappresenta il terzo podio stagionale dopo il primo posto di Belgrado e il terzo di Plovdiv. L’anconetano classe 2000 è stato autore di una prova di forza iniziata nel tabellone dei 64 con il successo 15-6 contro il cipriota Alex Tofalides. Subito dopo due derby: il primo vinto 15-13 su Filippo Macchi, il secondo vinto 15-5 su Francesco Ingargiola. Ai quarti il portacolori delle Fiamme Oro ha battuto 15-11 lo spagnolo Carlos Llavador, mentre in semifinale ha incontrato il ...

