Scauri | ruba articoli per la casa e investe la proprietaria del negozio in retromarcia

(Di domenica 15 maggio 2022) Minturno – Proseguono con incisività le attività poste in essere dalla Compagnia dei Carabinieri di Formia finalizzate alla prevenzione dei reati in genere. A conclusione di una mirata attività investigativa da parte dei militari della Compagnia dei Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità giudiziaria del tribunale di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti responsabili di reati di vario genere. Nello specifico i militari del Comando Stazione dei Carabinieri di Castelforte hanno denunciato un uomo di Rieti di 33 anni per aver indotto una donna anche lei 33enne di Castelforte, mediante fraudolenta inserzione sul sito internet Market Place, a fargli un accredito su carta prepagata di 450 euro per l’acquisto di una stufa a pellet di fatto mai consegnata. Il Comando Stazione didi Minturno, invece, ha ...

