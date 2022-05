Nero a Metà 4: Le Novità Sulla Quarta Stagione! (Di domenica 15 maggio 2022) Nero a Metà 4: dopo i tanti dubbi e le richieste del pubblico, l’attore Alessandro Sperduti ha confermato una Quarta stagione della serie, rivelando che gli episodi sono già in preparazione… Nero a Metà è giunto al termine, dopo la terza stagione andata in onda su Rai 1. La fiction con tinte di giallo che vede anche Claudio Amendola tra i suoi protagonisti ha riscosso, come sempre, un grande successo. Per questo motivo, si inizia già a parlare di una possibile Quarta stagione. Ecco che cosa si sa fino a questo momento. Nero a Metà 4: confermata la Quarta Stagione! Nero a Metà 3 ha chiuso i battenti da poco. L’amata fiction Rai è stata seguitissima ed ha ottenuto, come già nelle altre ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 15 maggio 2022)4: dopo i tanti dubbi e le richieste del pubblico, l’attore Alessandro Sperduti ha confermato unastagione della serie, rivelando che gli episodi sono già in preparazione…è giunto al termine, dopo la terza stagione andata in onda su Rai 1. La fiction con tinte di giallo che vede anche Claudio Amendola tra i suoi protagonisti ha riscosso, come sempre, un grande successo. Per questo motivo, si inizia già a parlare di una possibilestagione. Ecco che cosa si sa fino a questo momento.4: confermata la3 ha chiuso i battenti da poco. L’amata fiction Rai è stata seguitissima ed ha ottenuto, come già nelle altre ...

