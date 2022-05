MotoGP Francia | Quartararo sconsolato | Il favorito è Bastianini | non io - News

Advertising

SkySportMotoGP : ?? BASTIANINI C'ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ???? 3 MOTO ITALIANE SUL PODIO IN FRANCIA I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : MotoGP, GP Francia. Bastianini: 'Ho fatto innervosire Bagnaia, mi ha sofferto' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - SkySportMotoGP : ?? MASIA VINCE A LE MANS ? Ultimo giro da dimenticare per Foggia I RISULTATI ? - TW_Bruce_Wayne : RT @DarkLadyMouse: Altro che Gioconda, il vero capolavoro italiano in terra di Francia è il Bestia! #MotoGP #FrenchGP - SLN_Magazine : MotoGp Francia, doppietta Ducati in qualifiche e pole Bagnaia. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -

Fabio Quartararo non sorride al termine del GP, concluso al quarto posto dietro l'Aprilia di Aleix Espargaro . Un risultato che non ... lamenta il campione del mondo in carica delal ......tecnico della rossa e forse dell'interain questo momento è lui , che al Mugello vorrà legittimare questo status. Jack Miller - 8,5 L'australiano si è espresso in maniera costante in, ...Il pilota riminese trionfa al termine di una corsa perfetta davanti a Jack Miller ed Aleix Espargarò. Ci si aspettava qualcosa in più da Fabio Quartararo, quarto ...ero nel gruppo davanti ma non sono riuscito a compiere nemmeno un sorpasso”, lamenta il campione del mondo in carica del MotoGP al termine della gara. “Perdo troppo in rettilineo e ...