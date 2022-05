Milan, dall’Atalanta all’Atalanta per chiudere il cerchio Scudetto (Di domenica 15 maggio 2022) Potrebbe essere la domenica decisiva in chiave Scudetto: il Milan si gioca un match point o quasi nell’iconica sfida contro l’Atalanta C’era una volta quel lontanissimo pomeriggio del 22 dicembre 2019, nel quale il Milan toccò uno dei punti più bassi della sua storia recente. Gomez, Ilicic e Muriel a imperversare su quel che restava della difesa rossonera e il tabellino a recitare un clamoroso 5-0. Due anni e mezzo dopo, di quell’undici iniziale solo Bennacer, Kessiè e Leao sono sopravvissuti. E Stefano Pioli ha saputo trasformare una squadra spaurita e senza identità in un collettivo quasi perfetto che contro l’Atalanta potrà chiudere il suo cerchio. Già, perché a San Siro sarà proprio la Dea a battezzare il passo che i tifosi rossoneri si augurano possa essere quello decisivo per coronare il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 maggio 2022) Potrebbe essere la domenica decisiva in chiave: ilsi gioca un match point o quasi nell’iconica sfida contro l’Atalanta C’era una volta quel lontanissimo pomeriggio del 22 dicembre 2019, nel quale iltoccò uno dei punti più bassi della sua storia recente. Gomez, Ilicic e Muriel a imperversare su quel che restava della difesa rossonera e il tabellino a recitare un clamoroso 5-0. Due anni e mezzo dopo, di quell’undici iniziale solo Bennacer, Kessiè e Leao sono sopravvissuti. E Stefano Pioli ha saputo trasformare una squadra spaurita e senza identità in un collettivo quasi perfetto che contro l’Atalanta potràil suo. Già, perché a San Siro sarà proprio la Dea a battezzare il passo che i tifosi rossoneri si augurano possa essere quello decisivo per coronare il ...

