Mara Maionchi | vita privata | figli | malattia | patrimonio

(Di domenica 15 maggio 2022)è conosciuta soprattutto per il suo lavoro nelle case discografiche ma anche per la partecipazione a programmi televisivi in televisione.è nata a Bologna il 22 aprile del 1941. Ha lasciato subito gli studi iniziando a lavorare in una società di spedizioni internazionali, un’azienda di prodotti antiparassitari per l’agricoltura e una ditta di sistemi antincendio.è sposata con il paroliere e produttore discografico Alberto Salerno, dal quale ha avuto duee: Giulia, nata nel 1997, e Camilla, nata nel 1981. La sua carriera si è sviluppata nelle case discografiche. Nel 1967 inizia a lavorare presso la casa discografica Ariston ...