L'ombra cupa della crisi che aleggia sul governo Draghi (Di domenica 15 maggio 2022) AGI - L'ombra di una crisi di governo aleggia sempre più cupa su Mario Draghi e i suoi ministri, complice la lunga serie di strappi e distinguo del Movimento 5 Stelle sulla questione delle armi da inviare in Ucraina, e non solo. Ma se Giuseppe Conte e i suoi continuano a chiedere un voto e una discussione in Parlamento, giovedì il presidente del Consiglio si presenterà in Parlamento per riferire sullo stato dell'arte della crisi Ucraina, anche alla luce della fitta interlocuzione fra il premier e i partner internazionali. Lo farà con la formula dell'informativa che non prevede voto né discussione fra i gruppi parlamentari. Se il M5s vorrà mettere al voto la linea del governo, quindi, occorrerà presentare una mozione, ... Leggi su agi (Di domenica 15 maggio 2022) AGI - L'di unadisempre piùsu Marioe i suoi ministri, complice la lunga serie di strappi e distinguo del Movimento 5 Stelle sulla questione delle armi da inviare in Ucraina, e non solo. Ma se Giuseppe Conte e i suoi continuano a chiedere un voto e una discussione in Parlamento, giovedì il presidente del Consiglio si presenterà in Parlamento per riferire sullo stato dell'arteUcraina, anche alla lucefitta interlocuzione fra il premier e i partner internazionali. Lo farà con la formula dell'informativa che non prevede voto né discussione fra i gruppi parlamentari. Se il M5s vorrà mettere al voto la linea del, quindi, occorrerà presentare una mozione, ...

Advertising

fisco24_info : L'ombra cupa della crisi che aleggia sul governo Draghi: AGI - L'ombra di una crisi di governo aleggia sempre più c… - MauroLisanti : RT @Z3r0Rules: Un Anello per domarli Un Anello per trovarli Un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli Nella Terra di Mordor, dove l'Om… - Dorayak56884206 : RT @Z3r0Rules: Un Anello per domarli Un Anello per trovarli Un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli Nella Terra di Mordor, dove l'Om… - lutzi_katze : RT @Z3r0Rules: Un Anello per domarli Un Anello per trovarli Un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli Nella Terra di Mordor, dove l'Om… - b_1n0 : RT @Z3r0Rules: Un Anello per domarli Un Anello per trovarli Un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli Nella Terra di Mordor, dove l'Om… -