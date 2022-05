LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia 91-84, Playoff Serie A basket 2022 in DIRETTA: gara-1 va ai meneghini, nonostante il blackout nell’ultimo quarto (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida di basket e buona serata! Vince, dunque, l’Olimpia che supera 91-84 Reggio Emilia e conquista così la vittoria nella sfida valevole come gara-1 dei quarti di finale dei Playoff di Serie A. Milano che fa suo il fattore campo all’esordio in un match giocato in maniera quasi perfetta in attacco per tre quarti, con Reggio che negli ultimi 10 minuti rischia invece il colpaccio. 91-82 Tripla di Datome che a 1’17” potrebbe chiudere un match folle 88-82 Non trova l’aggiuntivo Shields 88-82 Canestro di Shields che subisce anche fallo! 86-82 Due su due ai liberi per Baldi Rossi 86-80 ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida die buona serata! Vince, dunque, l’che supera 91-84e conquista così la vittoria nella sfida valevole come-1 dei quarti di finale deidiA.che fa suo il fattore campo all’esordio in un match giocato in maniera quasi perfetta in attacco per tre quarti, conche negli ultimi 10 minuti rischia invece il colpaccio. 91-82 Tripla di Datome che a 1’17” potrebbe chiudere un match folle 88-82 Non trova l’aggiuntivo Shields 88-82 Canestro di Shields che subisce anche fallo! 86-82 Due su due ai liberi per Baldi Rossi 86-80 ...

