La nave turca, le trattative e il referendum: così si decide il destino di Mariupol (Di domenica 15 maggio 2022) L'esercito russo sta preparando un referendum per sancire l'annessione di Mariupol alla Russia. La Turchia ha offerto una nave per far uscire dall'acciaieria di Azovstal tutti i feriti Leggi su ilgiornale (Di domenica 15 maggio 2022) L'esercito russo sta preparando unper sancire l'annessione dialla Russia. La Turchia ha offerto unaper far uscire dall'acciaieria di Azovstal tutti i feriti

Advertising

oggisettimanale : Settantanovesima notte di guerra. Nave turca per evacuare l’Azovstal. #Mosca pronta al referendum per annettere… - marcoprat : Nave turca per evacuare l’#Azovstal. #Mosca pronta al referendum per annettere #Mariupol. #Zelensky: “La #Russia si… - rosati22 : RT @putino: Secondo il piano di Ankara, i soldati ucraini dovrebbero essere portati al porto di Berdyansk, controllato dai russi e situato… - giacrival : RT @putino: Secondo il piano di Ankara, i soldati ucraini dovrebbero essere portati al porto di Berdyansk, controllato dai russi e situato… - infoitinterno : Erdogan, il mediatore: 'Nave turca per l’acciaieria' -