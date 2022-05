Kevin Owens: “Grazie a Triple H tantissimi di noi sono qui oggi” (Di domenica 15 maggio 2022) Kevin Owens è attualmente una delle migliori Superstar della WWE ed ha impiegato molto tempo per arrivare a questo livello. Subito dopo aver raggiunto il successo battendo John Cena nel suo match di debutto nel main roster, Owens ha continuato a vincere parecchi titoli dal 2015. Kevin ha recentemente fatto una considerazione su Triple H. Proprio quest’ultimo promosse Owens fino a portarlo direttamente ai vertici del roster nero e oro di NXT. In precedenza The Game aveva annunciato il suo ritiro dalle competizioni in ring dopo aver avuto un problema cardiaco che aveva richiesto un intervento chirurgico. Hunter è stato determinante per far sì che Kevin diventasse WWE Universal Champion nel 2016, oltre a tante altre cose. Parlando a TalkSPORT, KO ha parlato ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 15 maggio 2022)è attualmente una delle migliori Superstar della WWE ed ha impiegato molto tempo per arrivare a questo livello. Subito dopo aver raggiunto il successo battendo John Cena nel suo match di debutto nel main roster,ha continuato a vincere parecchi titoli dal 2015.ha recentemente fatto una considerazione suH. Proprio quest’ultimo promossefino a portarlo direttamente ai vertici del roster nero e oro di NXT. In precedenza The Game aveva annunciato il suo ritiro dalle competizioni in ring dopo aver avuto un problema cardiaco che aveva richiesto un intervento chirurgico. Hunter è stato determinante per far sì chediventasse WWE Universal Champion nel 2016, oltre a tante altre cose. Parlando a TalkSPORT, KO ha parlato ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Kevin Owens: 'Grazie a Triple H tantissimi di noi sono qui oggi' - - Tuttowrestling : Kevin Owens: 'molti non sarebbero qui senza Triple H' #KevinOwens - theshieldofspo1 : Kevin Owens rivela di essere in WWE grazie a Triple H - TSOWrestling : KO rivela l'importanza di Triple H per la sua carriera in #WWE #TSOW // #TSOS - Zona_Wrestling : #WWE Kevin Owens: 'Scoprirò la vera identità di Ezekiel, ho investito troppe risorse in questa storia' - -