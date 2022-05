In 5 500 stamane a Venezia per la ' Su e zo per i ponti'

(Di domenica 15 maggio 2022) Erano in 5.500 questa mattina al via della quarantaduesima edizione della "Su e Zo per idi", la tradizionale passeggiata non competitiva di solidarietà alla scoperta della città, ...

Agenzia ANSA

Erano in 5.500 questa mattina al via della quarantaduesima edizione della "Su e Zo per i ponti di Venezia", la tradizionale passeggiata non competitiva di solidarietà alla scoperta della città, organizzata dall'...